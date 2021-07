Ordino llença la marca Riberamunt per potenciar els pobles de la vall

OrdinoOrdino ha llençat la marca Riberamunt, un corredor turístic per a tots els pobles de la vall d'Ordino. Aquest producte ha sorgit de la necessitat de "potenciar els atractius que tenim en tots els pobles que van des d'Ordino cap a Riberamunt", ha manifestat la cònsol menor de la parròquia, Eva Choy, en la inauguració del recorregut, el qual pretén posar en valor i potenciar "el valor cultural, històric i patrimonial que tenim en tots els pobles que van seguint el camí ral". Concretament, la intenció del producte és que el turista vagi seguint el camí ral i es pugui aturar en els diferents punts d'interès que s'han senyalitzat en cada nucli urbà.

Així, a l'entrada de cada poble, pel camí ral, s'han instal·lat uns tòtems en els quals s'indica els atractius d'aquell nucli urbà. A banda, tal com ha exposat Choy, a cada punt d'interès s'ha instal·lat uns panells amb un codi QR que enllaça directament amb una pàgina web on hi ha una explicació del punt en concret. Concretament, està dissenyat amb diferents idiomes i també inclou inscripcions en braille i llenguatge de signes perquè sigui inclusiu. Al llarg de tot el camí, hi ha un total de 25 punts d'interès i també s'ha equipat "amb uns lavabos perquè la gent pugui disposar de tots els serveis necessaris per passar tot el dia".

Des de la corporació remarquen que el camí de Riberamunt no segueix un recorregut lineal i destaquen que està pensat per a fer-se a peu o en bicicleta. A banda, Choy ha informat que també han creat un tiquet nou d'un euro per a tot el dia per utilitzar l'autobús parroquial per poder parar "en aquells punts que el visitant vulgui descobrir".

A banda, el conseller de Turisme, Esports i Dinamització, Jordi Serracanta, ha informat que aquest any han instal·lat un punt avançat de turisme al poble d'Arans com a prova pilot, per tal de promocionar encara més la nova marca Riberamunt. De fet, ha manifestat que hi ha molta gent que no para al poble d'Ordino, i que per tant, és interessant tenir aquest punt d'informació turística per "veure quines són les activitats que estem posant". A més, al voltant d'aquesta nova oficina, la qual es trobarà oberta fins al 15 de setembre, s'han reservat una sèrie d'aparcaments per facilitar que el turista es pugui estacionar. Finalment, Serracanta ha volgut recordar que el recorregut va des d'Ordino fins a la Coma d'Arcalís, i que el primer tòtem es troba ubicat a Sornàs. "Tenim uns 15 quilòmetres en els quals no només hi ha el poble, sinó que també hi ha el parc natural de la vall de Sorteny", així com altres rutes, ha remarcat el conseller.