Ordio Arcalís tanca l'estiu amb 85.000 visitants

Andorra la VellaOrdino Arcalís va tancar la temporada d'estiu aquest dimarts amb prop de 85.000 visitants, superant amb escreix els quins hi va haver l'estiu del 20219 i del 2020. El principal reclam de l'estació ha estat el nou Mirador Solar de Tristaina, gràcies a les vistes que ofereix de la vall i el circ de Tristaina amb els tres llacs. Des de la seva inauguració el 9 de juliol, s'ha convertit en un èxit, atraient fins a 50.000 visitants només a l'agost.

El director general de Grandvalira Resorts - Nevasa, Juan Ramón Moreno, ha manifestat que estan molt satisfets amb l'èxit i la repercussió que ha tingut el mirador, ja que des del primer dia ha superat totes les expectatives. "A més, l'oferta gastronòmica a l'estació, amb el restaurant La Coma i el Food Retrac, han servit per completar una gran experiència a l'estació", ha indicat.

El telecabina de Tristaina i el telecadira de Creussans han facilitat l'accés al mirador durant l'estiu, però durant l'hivern aquests dos ginys quedaran aturats. Tot i així, l'estructura encara es pot visitar caminant des del restaurant La Coma fins al pic de Peyreguils, però amb l'arribada de la neu, només s'hi podrà anar amb esquís de muntanya i també amb les sortides que s'organitzaran amb els guies Grandvalira Mountain Guides (GMG). En aquest sentit, també recomanen que l'accés al mirador sigui exclusivament als esquiadors de muntanya més experimentats o bé amb guia. "El camí està degudament adequat a l'estiu per tal que el mirador pugui acollir molts visitants, però a l'hivern hi ha una sèrie de factors que hi intervenen i que fan que l'accés quedi reservat a aquells que tinguin més domini del terreny en condicions de neu", ha assenyalat Moreno.

Arcalís, territori ciclista

Des de fa uns anys, l'accés al darrer tram de la carretera, entre l'Hortell i la Coma, es tanca al trànsit rodat durant l'estiu. Aquest espai ha estat aprofitat per un gran nombre de ciclistes que han valorat molt positivament la seguretat que els proporciona un tram de carretera d'alta muntanya sense trànsit. A la vegada, el fet de tancar l'últim tram de carretera als vehicles motoritzats, ha contribuït a evitar l'emissió de 50 tones de CO₂. D'aquesta manera, Arcalís referma el compromís envers la Reserva de la Biosfera, alineat amb els Objectius pel Desenvolupament Sostenible (ODS), concretament el número 3, referent a la Salut i Benestar, i el número 13 de la lluita contra el canvi climàtic.

El parc natural de la Vall de Sorteny rep 25.000 visitants

L'estiu també ha estat intens al refugi de Sorteny, que s'ha consolidat com una de les ofertes gastronòmiques més qualitatives de la vall d'Ordino. Prop de 25.000 persones han visitat el parc, i el refugi ha rebut més de 2.000 pernoctacions i més de 1.000 clients al restaurant, la qual cosa suposa doblar les xifres respecte a l'estiu passat.