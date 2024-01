El Pacte Nacional de Govern té com a objectiu "assegurar una assistència mèdica de primer nivell"

Andorra la VellaGovern ha posat en marxa el Pacte Nacional per a la Qualitat, l'Eficiència i la Sostenibilitat del Sistema Sanitari, amb l'objectiu d'assegurar una assistència mèdica de primer nivell i duradora al llarg del temps. En aquesta primera etapa, el cap de Govern, Xavier Espot, juntament amb la ministra de Salut, Helena Mas, i la secretària d'Estat de Salut, Cristina Pérez, s'han reunit amb representants del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), i col·legis professionals del sector.

Comencem les reunions per assolir el Pacte nacional per a la qualitat, l'eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari, amb la voluntat de treballar i cooperar conjuntament les forces polítiques, les administracions, els professionals del sector i la ciutadania

Una ruta clara per implementar mesures

Aquest Pacte Nacional té com a objectiu reunir tots els actors rellevants, des de grups parlamentaris i partits polítics fins a organismes professionals i associacions relacionades amb la salut. Aquest dilluns, es van iniciar les trobades amb els representants del SAAS, de la CASS i dels col·legis professionals, mentre que demà dimarts està previst que les reunions continuïn amb les associacions relacionades amb el camp de la salut i membres de la Visura Ciutadana.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat que el Pacte Nacional té com a objectiu garantir la qualitat del sistema sanitari andorrà i assegurar la seva resiliència a llarg termini. Espot ha subratllat la importància de desenvolupar un document de consens que marqui una ruta clara per a la implementació de mesures executives i legislatives, amb l'objectiu de fer el sistema més eficient i sostenible. A més, ha assenyalat que el pacte també serà un marc per analitzar les reformes recents, com la via preferent, i fer els ajustaments necessaris.

La proposta del Pacte Nacional està estructurada en quatre línies d'actuació fonamentals: la promoció i protecció de la salut, l'accés a una assistència sanitària de qualitat, la sostenibilitat i equitat del sistema, i la recerca i innovació. La metodologia de treball es basa en la transmissió de documentació entre les parts i en la celebració de reunions de treball per abordar les principals línies d'acció i fer seguiment de les propostes fixades en el pacte.