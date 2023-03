Parlar només en català durant 21 dies, la iniciativa de diversos municipis de Girona

Andorra la VellaEl Consorci Per a la Normalització Lingüística (CPNL) de Girona està promocionant entre els municipis de la província la campanya 21 dies, una iniciativa que consisteix a parlar d'entrada en català amb tothom, sempre i a tot arreu, durant aquest període, per a intentar canviar el que consideren com un "mal costum" de passar-se al castellà. Segons els responsables de la campanya, és "un dels hàbits més freqüents a Catalunya, el dels catalanoparlants que canvien automàticament de llengua quan algú els parla en castellà o, senzillament, quan es dirigeixen a algú que pels seus trets físics no reconeixen com un autòcton". El propòsit és fer reflexionar sobre que no mantenir el català pot ser letal pel que fa a la supervivència de la llengua.