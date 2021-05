Un pas més per eixamplar la CG2

Andorra la VellaEl ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, ha anunciat en declaracions a l'ANA que el Govern ha arribat a un acord amb la propietat dels terrenys ubicats a la zona de la Trava-Bordes de l'Aldosa, a Canillo, per fer possible les obres d'eixample i rectificació de la CG2 en aquest tram.

Segons ha explicat, la Batllia, en un acte de conciliació, "ha aconseguit no arribar a l'expropiació forçosa", una mesura que va ser aprovada pel Consell General a finals del 2020. Així doncs, l'acord signat la setmana passada entre la propietat i l'executiu contempla la cessió dels terrenys per dur a terme les obres a la carretera, "que tenim previst poder-les iniciar abans d'aquest final d'any".

En aquest sentit, cal recordar que un dels espais cedits està directament afectat per l'eixample a la CG2, mentre que en el segon es durà a terme la reposició d'un camí comunal i un pont que s'han de desplaçar donada aquesta ampliació.

Tal com marca la Llei d'expropiació, i atès que no es va poder arribar a una entesa amb els propietaris i que el Govern ja va executar una primera fase dels treballs, el Consell General va haver de declarar el tram d'utilitat pública per tal d'iniciar el procés forçós, tenint en compte quina era la finalitat de l'obra. Ara, després d'uns mesos d'aquesta declaració, s'ha aconseguit arribar a un acord entre ambdues parts.

Les obres es van pressupostar per un cost global de 2,3 milions d'euros. L'ampliació d'aquest tram compta una longitud d'uns 600 metres, i només faltava arribar a una entesa amb aquest propietari per continuar amb l'actuació, l'únic de tots els implicats.