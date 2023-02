El pas de vianants a Castellciutat, a informació pública

La Seu d'UrgellL'ajuntament de la Seu d'Urgell ha posat a informació pública el projecte per habilitar a l’entrada oest de Castellciutat un pas de vianants. Segons informa RàdioSeu, la iniciativa, que compta amb el vistiplau de Carreteres de l’Estat, vol millorar la seguretat dels veïns del nucli i ffacilitar el pas d'una banda a l'altra del poble, que està dividit per la carretera.

La inversió per dur a terme la millora serà aproximadament de 35.000 euros. Els tècnics han consensuat el millor lloc per situar el pas zebra, que finalment s'ubicarà a l'inici de la recta, prop del semàfor existent. A l'indret no existeix cap accés que permeti la circulació de vianants.

L'actuació es justifica per la manca de seguretat actual en el creuament de la carretera i les peticions del veïnat, que reclama des de fa anys una intervenció per evitar el perill que suposa creuar la via en aquest tram. Una altra mesura que es vol adoptar és la col·locació d'un semàfor de llum intermitent i un plafó lluminós per informar sobre la velocitat dels vehicles, per tal que els conductors respectin la limitació de 50 quilòmetres per hora a la zona.