El Papa Francesc demana prohibir als homosexuals acudir als seminaris de Bisbes

Andorra la VellaEl Papa Francesc ha demanat als bisbes italians que no admetin persones homosexuals als seus seminaris. Segons informa el mitjà italià 'La Repubblica', el papa va llançar aquest missatge durant una reunió privada que va tenir lloc el passat 20 de maig amb els bisbes italians.

Segons diversos mitjans, en aquesta reunió, el Papa Francesc va sol·licitar als sacerdots que no ordenin persones homosexuals perquè, segons la seva experiència, mantenen una doble vida que provoca sofriment tant per a ells com per a les persones que els envolten. Aquesta resposta va venir arran de la pregunta d'un bisbe que va demanar consell sobre com actuar en cas que una persona homosexual demanés ser ordenada com a sacerdot.

Fins ara, la norma de l'Església era ser prudent amb les persones amb tendències homosexuals arrelades, una norma que continua vigent segons el Papa Francesc qui opina que serveix per evitar-los el sofriment de portar una doble vida i d'amagar la seva orientació sexual.

Durant aquesta trobada, el Papa Francesc va utilitzar el terme 'frociaggine', un terme molt ofensiu per als homosexuals, afirmant que hi ha "massa mariconeig" en alguns seminaris. El Vaticà justifica aquest comentari assegurant que el papa no parlava italià a la seva família, sinó piemontès, i per tant, no sabia que aquest terme és ofensiu.

Alhora, el papa ha demanat a aquests bisbes que "acompanyin" els candidats rebutjats amb "respecte i delicadesa", insistint que, "per experiència", és millor que no entrin al seminari.