Andorra la VellaMai abans les empreses funeràries d'Andorra havien experimentat un volum de feina tan important com l'actual. Com és evident, les víctimes que durant tot aquest temps està deixant la pandèmia han alterat el normal funcionament del comiat als difunts, tenint en compte que les restriccions sanitàries obliguen a mantenir tancades les sales de vetlles i fan que l'últim adeu per part dels familiars encara sigui més trist. Des dels centres s'assegura que un dels pitjors moments és quan "no podem fer la voluntat de les famílies", que han d'acomiadar-se d'una manera que fins ara era impensable.

La direcció de Pompes Fúnebres Andorranes posa en relleu que "la nostra cultura ens ha ensenyat a acomiadar-nos d'una determinada manera", i haver interioritzat aquest costum al llarg del temps "condiciona [ara] tots els aspectes". Asseguren que en el cas dels difunts per la Covid-19 s'ha de prescindir de l'embalsamament i no es pot manipular en cap moment el cos per tal d'evitar possibles contagis. Això provoca que les famílies d'aquestes persones tampoc puguin repatriar el cos per enterrar la persona en algun altre indret fora d'Andorra, i per tant, han d'optar per enterrar o incinerar el difunt al Principat.

També manifesten que "l'increment de la defunció sí que s'ha notat", ja que no s'ha viscut cap altre període anterior com aquest. "Hi ha hagut anys amb més defuncions que altres, però no amb l'increment d'ara", afirmen. Tot i això, fins al moment no hi ha hagut variacions pel que fa a la decisió d'enterrar o incinerar, que es mantenen en els mateixos percentatges.

En el cas de Pompes Fúnebres de les Valls, destaquen la "tristesa" que suposa haver de prescindir del comiat en una situació que ja és prou dolorosa pels éssers estimats. "Els comiats són diferents, les famílies no poden estar amb els difunts ni abans ni després de la mort" si es tracta de casos de Covid-19, expressen. També confirmen que "el volum de feina que hem tingut ha sigut bastant més elevat", tot i que ara s'han modificat els processos de treball, que ja no obliguen a una persona del centre a estar permanentment al tanatori durant una vetlla i ara la feina es trasllada als despatxos o al forn incinerador.