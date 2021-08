Pfizer i Moderna pugen els preus de la vacuna a la UE

BarcelonaA partir d'ara, la Unió Europea haurà de pagar més cares les vacunes contra el covid-19. I és que, segons publica aquest diumenge el Financial Times, els preus de les dosis han incrementat fins a un 25% en la segona ronda de contractes signats per la Comissió Europea. En concret, les vacunes elaborades per les farmacèutiques Pfizer i BioNTech han passat de costar 15 euros a costar-ne 19,50. Les de la farmacèutica Moderna, una altra de les més utilitzades en els països de la UE, han augmentat tres euros: de 19 a 21. La pujada de preu arriba ara, quan es debat la possibilitat d'injectar una tercera dosi de reforç a les persones que han completat la pauta de vacunació durant la campanya d'aquest any. Una mesura que, davant el cop per a la pandèmia que ha suposat la variant delta, ja ha dut a terme Israel amb els ciutadans més grans de 60 anys.

Les condicions d'aquests acords, pactades aquest any per l'entrega d'un total de 2.100 injeccions fins al 2023, es van renegociar després que les de dades de l'assaig de la fase 3 mostressin que les vacunes que utilitzen la tecnologia de l'ARN missatger –com és el cas de Pfizer i Moderna– tinguessin índexs d'eficàcia més alts que altres tipus de vacunes com les d'Oxford/AstraZeneca (ja descartada per Brussel·les) o la de Johnson & Johnson. Aquestes últimes costaven un o dos euros, en el cas de la primera, i 8,4 euros en el cas de la de Johnson & Johnson.

El nou preu de la vacuna de Pfizer/BioNTech havia transcendit a l'abril, poc abans que la Comissió tanqués un acord amb aquestes empreses per l'adquisició de 1.800 milions de dosis entre el 2021 i el 2023. La informació del Financial Times, que assegura haver tingut accés a parts del contracte entre la Comissió i les dues farmacèutiques, ho corrobora.

Mentrestant, els països comunitaris avancen de manera desigual cap a la fita que s'havia fixat des de Brussel·les per a aquest estiu: el 70% de la població adulta immunitzada. Just aquesta setmana, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, va sortir a celebrar l'arribada al 70% dels adults que ja tenen una dosi de la vacuna. Els que tenen la pauta completa, però, són encara el 57%. De totes formes, l'arribada de la variant delta, molt més contagiosa, ha provocat que es necessitin fites més ambicioses per aconseguir una certa immunitat de grup.

El preu, pels núvols

I tot plegat, uns dies després que sortís a la llum un informe de la People's Vaccine Alliance (PVA) –grup que aplega una setantena d'entitats, entre les quals Oxfam Intermón i Amnistia Internacional– que alertava sobre com la carrera dels últims mesos dels països rics per aconseguir vacunes ha quintuplicat el preu de les dosis. El preu de venda –que pot anar en augment encara més si la necessitat d'una dosi de reforç es generalitza– en relació amb el de cost ha sigut i és espectacular. Només la Unió Europea ha pagat més de 31.000 milions d'euros pels productes de Pfizer i Moderna, el 19% del pressupost comunitari per al 2021.