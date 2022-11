Un pis de 45 metres es lloga a Canillo per 1300 euros

CanilloL'escalada dels preus del lloguer a Andorra es comprova en les ofertes que hi ha en els diferents portals immobiliaris. Fotocasa, un dels més importants, només té un pis a menys de mil euros. És un apartament al Pas que costa 850 euros mensuals. Tota la resta estan per damunt. L'índex de preus ja ha superat totes les previsions que podien haver-hi durant aquest any. Una prova és que el quart pis més barat per llogar dins d'aquest portal és un a Canillo. Es troba en la zona de Prats i té 45 metres quadrats amb una habitació i una sala de bany. El cost és de 1.300 euros al mes. I no és el més impactant. És un mes. Per exemple. Pis a Sant Julià de 80 metres quadrats per 2.300 euros al mes.