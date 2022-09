El Pla nacional de la infància i adolescència recull 42 accions que han d'estar finalitzades abans del 2026

Andorra la VellaEl Pla nacional de la infància i adolescència que ha estat presentat aquest divendres contempla un total de 42 accions que haurien d'estar finalitzades abans del 2026. Es tracta d'un document que té com a finalitat establir "els objectius i les estratègies de l'acció política en matèria d'infància i adolescència", tal com han posat en relleu les ministres d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés i d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla. Moltes d'aquestes accions recollides al document estan ja en marxa i d'altres requeriran un major temps per a la seva implementació. Malgrat això, les dues ministres han posat en relleu que "totes són viables, factibles". L'elaboració del document ha estat un procés participatiu en què s'ha tingut molt en compte la veu dels infants i adolescents i entre les propostes n'hi ha algunes que han sorprès com per exemple apropar la policia més als joves. També s'ha posat sobre la taula crear una xarxa de famílies solidàries, reforçar l'educació sexual i tenir un major accés a mètodes anticonceptius o allargar l'educació obligatòria fins als divuit anys. Les ministres, però, han subratllat que totes són importants i totes requereixen que a partir d'ara hi hagi un esforç al darrere per a la seva consecució.

Entrant al detall d'algunes de les propostes que han fet els menors, tant Pallarés com Vilarrubla han subratllat el fet que hagin manifestat la necessitat que la policia s'apropi més a ells. De fet, aquesta iniciativa va sorprendre fins i tot el Consell d'Europa que ha acompanyat el Govern en l'elaboració d'aquest pla. L'objectiu es veu de bon ull, ja que tal com s'ha posat en relleu significa que es veu la policia no tant des del vessant repressiu sinó preventiu i es vol que estiguin en punts on ells es troben habitualment, no només a la sortida de les escoles. Pel que fa a l'allargament de l'educació obligatòria fins als divuit anys, la titular d'Educació ha recordat que és un tema que ja s'havia plantejat i que el que cal en un primer moment és "ampliar els itineraris" perquè aquests puguin ser més "personalitzats" a les necessitats dels menors, perquè tothom pugui trobar el seu recorregut educatiu. Més endavant, ha dit, es podria plantejar allargar l'obligatorietat de l'educació fins als divuit anys.

Tal com s'ha comentat, durant el treball d'elaboració del pla també s'ha exposat la necessitat de crear una xarxa de famílies solidària que pugui garantir l'oci dels menors i que es puguin donar suport mutu. També s'ha manifestat que cal que les famílies puguin prendre part en l'elaboració dels plans de treball individualitzat en el cas d'alumnes amb necessitats especials. Pel que fa a l'oci i el lleure, els joves també han plantejat la necessitat que hi hagi més busos en períodes de més afluència juvenil a totes les parròquies, és a dir, a les nits o en moments de certes celebracions.

En l'àmbit de la salut, a banda de demanar un major accés als anticonceptius i més educació sexual també s'ha posat de manifest que s'asseguri l'accés a l'orientació mèdica i psicològica en horari escolar. Ampliar la informació sobre els recursos socials existents, facilitar l'accés a l'habitatge o que hi hagi consells juvenils comunals són altres de les qüestions plantejades.

Tal com han detallat Pallarés i Vilarrubla, de les 42 accions, n'hi ha 36 que ha de liderar el Govern; una el Consell General i cinc els comuns. Una gran part de les propostes recauen en els ministeris d'Afers Socials i Educació, amb onze i vuit, respectivament. Per garantir el seguiment i la participació s'ha nomenat una persona coordinadora i a més funcionarà un comitè tècnic que entre altres establirà les necessitats pressupostàries i la comissió nacional de la infància i adolescència, que analitzarà cada any les fites aconseguides. De fet, la titular de Joventut ha detallat que s'ha calculat que implementar les accions recollides al pla ha de suposar uns 900.000 euros a l'any.