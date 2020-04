Una plataforma amb recursos educatius per a escolars

L’Escola d’Educació de la Universitat d’Andorra ( UdA), "conscient de les dificultats amb què es troben les famílies amb fills en edat escolar a l’hora de passar el confinament", ha posat en marxa una plataforma per recollir recursos educatius, culturals i d’interès general dirigits als escolars per tal que passin aquests dies a casa de la manera més entretinguda possible.



L’espai, ' andorraquedatacasa.uda.ad', té la voluntat d’aglutinar materials que les famílies puguin desenvolupar al domicili, recursos educatius creats per la Universitat d’Andorra i, en especial, pels estudiants del bàtxelor en ciències de l’educació, i d’altres recursos externs d’interès que s’han anat recopilant. Tot plegat amb l’objectiu de reforçar la consigna de quedar-se a casa, de promoure la creativitat de la població i d’incentivar que es comparteixin experiències i coneixements amb els infants.



El projecte Andorraquedatacasa vol animar a tothom, des de persones confinades a professionals que treballen a primera línia, a compartir la seva experiència i coneixement ja sigui a través de vídeos (cuinant, fent esport, mostrant hàbits d’higiene, ensenyant o aprenent a fer alguna cosa, etc.) d’imatges (dibuixos, fotografies, etc.) o de textos (contes, llegendes, recomanacions, poesies, etc).