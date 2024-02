Polèmica entre Govern i Andorra Endavant per la sobtada no assistència a Brussel·les

Andorra la VellaRepresentants del Govern i els Coprínceps d'Andorra han decidit no reunir-se presencialment amb els experts de la firma contractada pel grup de l'oposició Andorra Endavant, Gide, a Brussel·les, només dos dies després d'assegurar la seva assistència.

Inicialment, es preveia un viatge a Brussel·les el 12 de febrer per rebre informació directa dels experts, però recentment s'ha comunicat a la formació política liderada per Carine Montaner que no hi haurà cap reunió presencial. Arran la contractació del gabinet Gide, Landry Riba i el representant del copríncep francès van interessar-se a conèixer el gabinet belga, malgrat que dos dies després han desistit.

Gide va ser contractada per Mònaco per analitzar l'impacte d'un acord d'associació amb la Unió Europea (UE) i també ha estat contractada per Andorra Endavant per un valor de 50.000 euros per tal d'avaluar els efectes d'apropar-se a Europa.

Un gir de 180°

En el seu lloc, es podran realitzar contactes de forma telemàtica. Alguns sectors del Govern i formacions del pacte d'estat han expressat la seva preocupació per donar massa visibilitat a Andorra Endavant, ja que esperen que les conclusions de Gide no afavoreixin el corrent a favor de l'adhesió d'Andorra a la UE que busquen els integrants del pacte d'estat.