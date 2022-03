La policia constata més de 400 infraccions, en 15 dies, per imprudències al volant

Andorra la VellaLa policia ha constat un total de 413 infraccions relatives a la campanya per prevenir comportaments imprudents al volant, que es va realitzar del 14 de febrer fins al 27 febrer del 2022. Així doncs, tal com han informat des del cos d'ordre, l'objectiu de la campanya és evitar aquesta mena de comportaments en certs conductors en carreteres urbanes, interurbanes i secundàries d'arreu del territori amb la finalitat de reduir el nombre d'accidents de trànsit amb resultat de lesions.

En relació amb la tipologia de sancions, la majoria se n'han constatat 356 per no respectar els límits de velocitat establerts amb radars policials, disset per no respectar la senyalització horitzontal de la calçada, tretze per no respectar algun dels senyals prohibitius, dotze per no respectar els senyals d'obligació, cinc per efectuar un avançament trepitjant una línia longitudinal continua, en els casos no permesos, quatre per circular sense regular la velocitat en funció de l'estat de la calçada, de la visibilitat, de les dificultats de la circulació i dels obstacles previsibles, o sense reduir la velocitat i, si escau, sense parar si les circumstàncies ho demanen, tres per no respectar el llum vermell d'un semàfor.

Per cloure, una sanció per conduir de forma temerària i que posi en risc a la resta d'usuaris de la via, una altra per efectuar un avançament en un encreuament o immediatament abans en els casos no permesos i l'última per no cedir el pas als vianants que estan en situació de creuar la calçada per un pas de vianants senyalitzat o continuar la marxa abans que els vianants que ha travessat la calçada es trobin a una distància de seguretat suficient.

A més, des de la policia exposen que en el decurs d'aquesta campanya s'ha posat èmfasi en la conscienciació per corregir determinades actituds indegudes en la conducció i reduir la sinistralitat per tal de garantir una millor seguretat per als conductors i els vianants.