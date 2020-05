La policia va a casa seva per soroll i acaba detingut per empènyer un agent

Un home resident de 43 anys, va ser arrestat dissabte a primera hora del matí a Ordino, com a presumpte autor d'un delicte contra la funció pública. La policia havia anat a casa de l'home per sorolls i aquest va donar una empenta a un dels agents. Així, tal com informa la policia, els agents van ser requerits pels volts de la una de la matinada per sorolls i cops en un domicili particular. Expliquen que quan el van informar del motiu de la intervenció, "tot i tenir un actitud força despectiva" envers els agents que van intervenir; finalment es va "calmar i va entrar en raó", motiu pel qual la policia va marxar. Posteriorment, els agents van tornar a ser alertats i en arribar al pis de l'home van poder constatar "sorolls des de l’exterior del pis". Quan procedien a controlar-lo i l'informaven que se l’imposaria una sanció per infracció a la llei de seguretat pública, va desobeir "reiteradament les ordres donades pels agents", i va empentar un d'ells.

En total, la policia va fer sis detencions la setmana passada, entre les quals cal afegir també la d'un home de 54 anys per tocaments a una noia i de la qual ja van informar.