Un positiu a la residència Fiella de Tremp obliga a aïllar usuaris no vacunats

TrempUn positiu de Covid-19 a la residència Fiella de Tremp ha obligat a aïllar els contactes estrets que no estan vacunats. Segons ha informat el departament de Salut català, es tracta d'un resident que ja havia passat la malaltia fa uns mesos i continua ingressat a l'hospital comarcal del Pallars per la patologia que va determinar el seu ingrés i sense clínica per coronavirus.

El centre passa ara a ser taronja per aquest cas, però les residències assistides i de la tercera edat de la Regió Sanitària de Lleida segueixen sense cap cas positiu de Covid-19. El 4 de maig passat s'anunciava que totes les residències eren verdes per primera vegada des de l'inici de la pandèmia, fa més d'un any.