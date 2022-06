Possible cas de verola del mico a Andorra

Andorra la VellaUna persona es troba en protocol d'aïllament a urgències de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell com a cas sospitós de verola del mico. El ministre portaveu, Eric Jover, ha informat que la persona es troba a urgències, no per la simptomatologia que presenta, sinó pel protocol d'aïllament. Ja se li han fet les proves i el mostreig, els quals s'estan enviant a laboratoris especialitzats per tenir un resultat en les pròximes 48 hores i poder confirmar o no el diagnòstic.

Tot i que de moment és un cas sospitós, Jover ha manifestat que podria ser un cas positiu, tant per la simptomatologia, com també pel fet que havia estat en contacte amb una persona positiva d'un altre país. Així doncs, Salut ha activat el procés d'enquesta epidemiològica per avaluar si hi ha contactes propers per poder-ne fer un seguiment. Cal recordar, que la verola del mico acostuma a presentar símptomes lleus i el seu caràcter infecciós és molt més moderat i a banda, necessita un contacte més proper i prolongat per poder contagiar. El portaveu de l'executiu ha comentat que a Europa ja s'han detectat 4.100 casos i, per tant, "era previsible que tard o d'hora poguéssim tenir algun cas".

Més de 400 casos de coronavirus en una setmana

En la darrera setmana s'ha viscut un increment dels positius per coronavirus. Des del dimecres passat, Salut ha detectat 403 nous casos que eleven la xifra total des de l'inici de la pandèmia a 44.177. Les altes han estat de 256, que situen en 43.448 les persones que han superat la malaltia, i, per tant, els casos actius s'eleven fins als 576 amb 140 més. Tot i així, aquest repunt de la pandèmia no es trasllada amb un impacte al sistema sanitari. De fet, la situació a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell ha millorat respecte fa set dies. Actualment, només resta una persona ingressada planta respecte de les quatre hi havia dimecres passat.

D'aquesta manera, amb l'increment de casos, el Govern ha volgut recordar certes recomanacions. Així, demanen tenir sentit comú i prudència, i recomanen que les persones fràgils o dins d'un col·lectiu de risc portin mascareta en espais tancats o en indrets amb molta afluència de gent.