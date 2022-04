La Poste de Sant Julià es trasllada a les dependències de Correus espanyols

Sant Julià de LòriaAquest 31 de març ha estat el darrer dia en què el servei de correus francès La Poste ha operat a les dependències de l'edifici El Molí de Sant Julià de Lòria, ja que a partir d'aquest primer d'abril es trasllada a l'oficina que compartirà amb Correus espanyols. El públic, per tant, podrà fer els seus tràmits de les 8.30 a les 10.30 hores de dilluns a divendres.

L'any passat es va saber que l'antiga oficina del servei espanyol, situada a escassos metres de l'actual, havia de tancar les portes per unes obres que vol fer la propietat, i això suposava la pèrdua de l'espai i del servei. Des del comú es van fer aleshores una sèrie de contractes que van culminar en aquesta nova oficina situada a Cal Estevet de la qual la corporació n'assumeix el lloguer. De fet, si no s'hagués assolit aquest acord, l'alternativa per als usuaris de la companyia espanyola hauria estat desplaçar-se fins a la capital.

Des de l'any 2006, La Poste venia prestant els serveis en dependències comunals i amb personal de la corporació pel que fa a la recollida i entrega de cartes i paquets en el servei de Tràmits. Ara, un local situat al número 17 de la plaça Major acull la seu a la nostra parròquia de les dues companyies postals dels nostres veïns del sud i del nord.