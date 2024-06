Premi de 70.000 euros a Escaldes de la bonoloto

Andorra la VellaL'administració escaldenca de Cal Tavi va repartir aquest divendres un premi de 69.941 euros per la bonoloto, tal com informen diversos mitjans espanyols. Qui va guanyar va segellar una de les dues butlletes de 5 encerts més el complementari, la segona categoria, que hi va haver amb la combinació premiada anit, que va estar formada pels números 34, 40, 13, 39, 47, 21, complementari el 17 i reintegre el 7.