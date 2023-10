Els premis ESLAND a Andorra, en dubte

Andorra la VellaDesprés de l'èxit dels Premis ESLAND 2023 a Mèxic, els usuaris estaven convençuts que TheGrefg ja havia començat a preparar la següent edició a Andorra, on correspon enguany. No obstant això, sembla que l'esdeveniment pot estar en perill. Així ho ha comentat el streamer murcià en directe després que creadors com Spreen o AuronPlay reneguessin dels guardons i anunciessin que no volien estar nominats. A través de TikTok, un usuari ha penjat el fragment on el youtuber resident comenta els dubtes que té sobre organitzar l'esdeveniment.