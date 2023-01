La previsió de nevades obliga a anul·luar l'esquí escolar de dimarts i reforçar les línies de transport

Andorra la VellaEl Govern informa que davant la previsió de nevades generalitzades a tot el país -que s'han retardat respecte de les informacions inicials i haurien d'arribar a partir de la nit d'aquest dilluns-, s'instauren mesures preventives per disminuir l'afectació que pugui tenir a la xarxa viària.

Així, tal com marca el protocol en cas d'avís taronja per aquestes circumstàncies, es cancel·la preventivament l'esquí escolar de la jornada de dimarts per a tots els alumnes.

D'altra banda, l'executiu informa que es desdoblaran algunes de les línies de transport escolar i es modificaran alguns horaris per tal d'avançar-los lleugerament. Les famílies dels escolars que estiguin afectades pels canvis, rebran la informació mitjançant SMS.