La primera dona magistrada del Tribunal Constitucional jura el càrrec

10 de gener de 2012

La francesa Laurence Burgorge-Larsen ha pres possessió, aquest dimarts al matí, del càrrec de magistrada del Tribunal Constitucional, que ocuparà per primera vegada a la història una dona. A més, tal com ha apuntat el síndic general, Vicenç Mateu, també serà, d'aquí a dos anys, la primera dona en convertir-se en presidenta del Tribunal Constitucional. Burgorge-Larsen és titulada en Dret i en Llengua espanyola, catedràtica en Dret europeu a la Universitat de Paris 1 Sorbonne i dirigeix un màster en estudis europeus, i declara que 'm'apassionen els drets humans'.

Aquest dimarts al matí ha tingut lloc a la Casa de la Vall el jurament de la primera dona magistrada del Tribunal Constitucional. Laurence Burgorge-Larsen té 45 anys, ha estudiat Dret i Llengua espanyola, a més d'haver fet un màster en civilització iberoamericana i una tesi sobre Espanya i la Comunitat Europea. Està especialitzada en dret Europeu i afirma que 'm'encanta el tema del Conveni Europeu dels Drets Humans'. Actualment és catedràtica de Dret Europeu a la Universitat de París 1 Sorbonne, on dirigeix un màster sobre estudis europeus. Burgorge-Larsen informa que compaginarà la seva vida laboral i acadèmica amb aquest nou càrrec que enceta amb molt d'orgull. Indica que 'he de venir al país un cop al mes, però crec que m'hi estaré més temps del necessari perquè m'agrada molt'. Això sí, fins ara tot el coneixement que tenia d'Andorra era teòric, ja que no havia estat mai al Principat.

No només enceta una nova etapa com a magistrada, sinó que a més té el mèrit de ser la primera dona que ocupa aquest càrrec al Tribunal Constitucional, i assegura que per a ella és tot un orgull poder-ho fer. A causa de la rotació dels càrrecs, a més, ara comença com a vicepresidenta del tribunal i d'aquí a dos anys ocuparà, també per primera vegada per a una dona, la presidència del TC.

El síndic general, Vicenç Mateu, ha celebrat la incorporació de la dona a aquest àmbit i ha indicat que coincideix en un moment de novetats. Ha recordat que el proper 14 de març, el dinovè aniversari de la Constitució andorrana serà presidit pel Consell General i no pel Govern com s'havia fet els anys anteriors. D'altra banda ha indicat que el Tribunal Constitucional s'ha traslladat recentment a les antigues dependències de la Sindicatura, i ha assenyalat que és l'organisme 'digne' de fer-ho perquè no està en els enfrontaments polítics.