Primeres operacions de compra d'accions del casino Unnic

Andorra la VellaEl casino Unnic ja ha posat a disposició dels residents d’Andorra des d’avui dilluns l’adquisició d’accions de la societat. El paquet que hi ha a la venda és de sis mil accions a mil euros cadascuna amb un capital total de sis milions d’euros. A través de la pàgina web https://unnicandorra.com/ca/reserves-accions-populars/ ja es pot reservar la xifra d’accions que es vulgui demanar. L’adquisició es fa a partir d’una reserva que al mes de juliol s’haurà de confirmar perquè la intenció és que tothom que demani hi pugui accedir i evitar que algú es quedi amb un paquet molt gran i altres no puguin comprar.

Les característiques de les accions que es posen a la venda són les següents, tenint en compte que només donen dret a dividends i en cap cas a tenir veu o vot en la gestió del casino Unnic.