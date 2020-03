La ràdio privada andorrana demana al Govern ajudes urgents

La Unió de Ràdios Privades d'Andorra ( URPA) ha realitzat una petició al Govern d'ajudes urgents per poder superar aquesta crisi que s'està vivint per la pandèmia de la Covid-19 i garantir la pervivència d'aquests mitjans de comunicació. A través d'un comunicat, l'URPA ha indicat que les mesures imprescindibles per a pal·liar els efectes socials i l'estrangulació financera resulten insuficients per les emissores privades. Per una banda, han incrementat al màxim la seva capacitat productiva per generar oferta informativa, explica l'associació, qui comenta que també augmenten les depeses operatives.

Segons indica l'URPA, l'anul·lació de comptes publicitaris en aquests primers dies de la crisi atemoreix al sector per la seva rapidesa i abast, ja que apunta a caigudes d'entre el 75 i el 80% en relació amb el mateix període de l'any anterior. A més, explica que el sector s'afronta a una caiguda que pot doblar els efectes negatius de la crisi del 2008, que es va traduir en una reducció del 44% de la inversió publicitària i també en acomiadaments. Per tant, demanen un augment de la inversió publicitària del Govern i dels organismes públics dependents, una línia específica de subvenció per a les emissions de continguts de servei i d'interès públic i una línia general de subvenció de periodicitat anual, adscrita al ministeri de Cultura, com a distribuïdors de continguts culturals i d'interès general.