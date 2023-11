La Seu proclama el seu suport al poble palestí

Andorra la VellaEl ple de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat per unanimitat una moció amb la qual el consistori mostra el seu suport al poble palestí i, entre d'altres punts, demana al govern de l’Estat espanyol que aturi el comerç d'armes amb Israel i "lamenta totes les accions de violència contra la població civil que segons el dret internacional humanitari constitueixen crims de guerra". El text, presentat pel grup municipal de la CUP, ha rebut el suport de la resta de grups (Compromís, Junts i ERC), si bé durant el debat es va posar l'accent en la complexitat d'aquest conflicte i en la necessitat d'una resolució pacífica i de consens. Així ho recull Ràdio Seu.

La moció, que va llegir la regidora Núria Valls, fa "una crida a aturar immediatament els bombardejos d'Israel sobre la Franja de Gaza, a evitar els desplaçaments forçosos de població i a fer arribar a la Franja, aliments, aigua i electricitat i totes les necessitats bàsiques per a la vida". Alhora, fa referència al que es defineix com "ocupació colonial i apartheid", que es veuen com "les causes estructurals del conflicte", i assenyala que "la comunitat internacional ha d'actuar i fer complir les resolucions de les Nacions Unides, el dret internacional i els drets humans". En aquest sentit, l'Ajuntament urgellenc "condemna enèrgicament la violació del dret internacional, els drets humans i la política colonialista, l'apartheid i l'ocupació de l'Estat d'Israel contra el poble palestí", i es compromet a "donar suport a les entitats i organitzacions que treballen sobre el terreny en defensa dels drets humans i en la recerca de la fi de l’apartheid israelià". També es demana "a la Unió Europea que prengui les mesures necessàries per aturar el bloqueig total que Israel ha imposat a Gaza, per aturar el genocidi al poble palestí i garantir l'ajuda humanitària, incloent mesures com l'embargament d'armes".

Paral·lelament, aquest text "insta el Govern espanyol i la comunitat internacional a intervenir per posar fi a la violència i garantir el respecte als drets humans i les resolucions internacionals". Finalment, el consistori "es compromet a no donar suport ni prestar ajuda o assistència que puguin contribuir a mantenir la situació dels territoris ocupats", insta "d'altres entitats i governs a fer el mateix" i demana "que es respecti i protegeixi el dret dels refugiats palestins de tornar a les seves cases i recuperar les seves propietats, tal com estableix la Resolució 194 de les Nacions Unides".

Per l'equip de govern (Compromís), el regidor de Solidaritat i Cooperació, Jordi Mas, es va mostrar d'acord amb l'exposició feta per la CUP, perquè creu que "aquesta situació ens consterna a tots", per fets com la mort de com a mínim 10.000 civils morts i més de 25.000 ferits i 1,4 milions de desplaçats. Mas hi va afegir que una de les cases de l'escalada de violència actual a la zona afectada és els incompliments dels acords de pau internacionals que s'havien signat anys enrere, com els de Camp David de l'any 1978 i d'Oslo de 1994, que en alguns aspectes importants, lamenta, "han estat paper mullat". Des de Compromís, en tot cas, han recordat que tan bon punt va esclatar el nou conflicte actual, el 7 d'octubre passat, el primer que van fer l'Ajuntament va ser adherir-se al manifest del Fons Català de Cooperació, que condemna tota mena de violència exercida contra població civil, sigui del costat que sigui, i des de llavors s’han fet més declaracions, com la de Nacions Unides, sempre posant l’accent en el respecte per tota la població civil.

El portaveu de Junts, Jordi Fàbrega, va manifestar el vot favorable perquè estan "d'acord amb pràcticament tots els punts" exposats a la moció, si bé va voler recordar que la situació a Palestina "és molt complexa i gens senzilla". Fàbrega va expressar la condemna a l'actual resposta d'Israel, que valora com a "inadmissible" i "escandalosa" per "l'atac indiscriminat a civils innocents" i per dades com la mort de més de 4.000 infants. Però alhora va remarcar que "també són inadmissibles els atacs de Hamàs del 7 d'octubre", quan els seus milicians van assassinar amb acarnissament més de 1.300 civils israelians i van segrestar més de 200 persones que ara fan servir com a ostatges. Així, sobre els punts de la moció, va advertir que "no es pot obviar la responsabilitat d’aquest grup terrorista islamista, que no li està fent cap bé a Palestina, pel finançament que tots sabem que té i pels drets que vulnera", en referència a l'organització que controla actualment el territori de Gaza i al fet que a la moció no se'ls esmenti en cap moment. El també diputat al Parlament va lamentar igualment que al text presentat per la CUP no es faci cap menció a la proposta de solució de dos estats, l'israelià i el palestí, i del reconeixement mutu d'ambdues realitats. Fàbrega conclou que "Israel ha d’aturar aquesta barbàrie, però també cal condemnar Hamàs", i va reiterar que, malgrat la discrepància amb algun dels punts, estaven d'acord a grans trets amb la proposta presentada al ple.

De la seva part, la regidora d'ERC Marian Lamolla va mostrar igualment el suport a la moció, si bé va puntualitzar que volen mostrar la solidaritat amb "totes les víctimes civils, de totes les guerres, no només la de Palestina, perquè totes les víctimes civils són innocents". Lamolla hi va afegir la petició que acords municipals com aquest es traslladin a les institucions de l'Estat espanyol i la Unió Europea i a l'Organització de les Nacions Unides. D'altra banda, la representant d'Esquerra va puntualitzar que donaven suport al manifest que els havia enviat el grup de suport a Palestina que s'ha creat a la Seu, si bé el correu en què se'ls enviava el document no el van llegir amb prou temps per adherir-s'hi.

Manifestació abans del ple

La CUP va agrair el fet que l'Ajuntament de la Seu hagi donat suport unànime a aquesta moció tenint en compte que a d'altres institucions, entre elles el Parlament, no s'ha pogut consensuar un text conjunt per les notables discrepàncies entre els grups pel que fa a aquest conflicte. Abans del plenari d'aquest dilluns, una vintena de persones es van manifestar pel centre de la Seu per expressar el seu suport a Palestina i el seu rebuig a Israel, per a qui reclamaven un "boicot".

En arribar a la plaça dels Oms, els concentrats van llegir la moció presentada al plenari i tot seguit alguns d'ells van accedir a la casa consistorial per seguir el debat. El grup va fer un aplaudiment després que la corporació municipal aprovés la proposta amb el suport de tots els grups.