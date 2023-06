Un projecte d'estalvi energètic a batxillerat de l'escola andorrana, premiat als guardons Blanquerna Impulsa

Andorra la VellaEl projecte de participació, actuació i servei (PAS) de la tutoria 11 de primer de batxillerat de l’escola andorrana ha guanyat el segon premi Blanquerna Impulsa, dins la categoria de projectes de centre. La proposta s’ha pogut dur a terme gràcies a la col·laboració de FEDA, que va fer una tasca de conscienciació de la problemàtica mediambiental global i del país a través d’una xerrada informativa, així com del gestor energètic del centre educatiu que va ajudar als alumnes a estudiar mesures concretes per intentar reduir més el consum energètic del centre.

El jurat ha valorat que "el projecte té molta força perquè, tot i tenir un interès clar per la globalitat del centre, s’ha comptat amb la implicació i les idees de l’alumnat per portar-lo a terme. És molt engrescador i amb un gran vessant pràctic en relació amb l'estalvi energètic".

L’objectiu era aconseguir la millora energètica del centre. Per això els alumnes van decidir posar en marxa dues mesures clau: el control de la ventilació de les aules (màxim deu minuts cada hora) i baixar la temperatura de la calefacció un grau menys del que establia el decret del Govern, és a dir, a 19 graus a les classes, i als passadissos a 17 graus.

Per tal de conscienciar al centre educatiu, un grup va crear un logotip i una campanya publicitària amb la finalitat de fer arribar les mesures a través de les xarxes socials de manera propera i amb un toc d’humor, per tal de no generar reticències. Finalment, per dur a terme els controls de la ventilació a les aules, es va comptar amb la col·laboració de l’oficina Covid, que va cedir als alumnes quinze cronòmetres.

Inicialment, es va tractar d’una prova pilot l’última setmana de desembre, però l’èxit va fer que es decidís continuar amb les mesures els mesos de gener i febrer.

Pel que fa als resultats, l’estalvi aconseguit al centre de batxillerat de la Margineda durant el període desembre-març va ser del 24,6% respecte al mateix període de l’any anterior. Des del punt de vista elèctric, l’estalvi en el mateix període va ser de 14,98%. A més, aquest projecte, a nivell pedagògic, ha aconseguit que tots els alumnes han hagut de cooperar entre ells i han treballat junts per a un objectiu comú.