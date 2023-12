Propietaris d'Ordino en peu de guerra perquè el comú vol gairebé prohibir la construcció

OrdinoL'ambient previ a l'inici de la campanya electoral a Ordino ha estat marcat per la commoció a la parròquia en saber-se que el Comú té previst modificar el pla d'urbanisme. La voluntat del comú, que ja hauria votat favorablement la mesura a nivell intern en un ambient molt tens, és fixar que no es pugui construir cap habitatge per damunt de Sornàs. Al mateix temps es limitaria tota la resta a zones concretes d'Ordino, Arans i la Cortinada.

Els principals impulsors del pla per restringir gairebé de forma total la construcció a Ordino serien els dos cònsols Àngel Mortés i Eva Choy i les conselleres generals Berna Coma i Alexandra Codina.

La modificació del Pla d'Urbanisme hauria d'oficialitzar-se la setmana vinent, però el terrabastall a la parròquia és intens. La mesura significaria que la gran majoria de terrenys d'Ordino passarien a tenir valor zero. Fonts properes al cas van indicar que de la nit al dia una part dels propietaris de terrenys a Ordino passarien a estar arruïnats.

S'està a l'espera de com evoluciona la decisió un cop es faci pública i es comenci a avaluar els possibles efectes que tindrà a nivell econòmic i social,