Proposen una extensió de Rodalies fins a la Seu i Andorra

Andorra la VellaLa Fundació Mobilitat Sostenible i Segura organitza una presentació telemàtica per dimarts vinent en què presentarà la seva proposta per construir una extensió de la línia fèrria R3, que actualment recorre de Barcelona a Puigcerdà, per connectar amb Alp, la Seu d'Urgell i, en última instància, el Principat, segons informa Ràdio Seu. L'acte es podrà seguir al canal de Youtube de la fundació.

La xerrada comptarà amb la participació de l'alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, i el president de la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura, enginyer industrial i ex directiu de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Pau Noy.

Des d'aquesta entitat veuen factible crear una extensió de la ja existent línia fins a Puigcerdà, malgrat que aquesta pateix des de fa dècades constants problemes i queixes dels usuaris, per fets com ara la lentitud, els retards, les aturades per obres, els busos substitutoris a través de la Collada de Toses, les estacions abandonades -entre elles, la d'Alp- o la manca de desdoblament fins a Vic. Així, tot i la molta feina endarrerida que encara hi ha per modernitzar-la, els impulsors opinen que aquest ramal podria ser "la revolució del ferrocarril" per al Pirineu.