Proposta per abaratir el transport públic entre la Seu i Andorra

La Seu d'UrgellEl grup municipal Compromís per la Seu proposarà sobre fer gestions per abaratir el transport públic entre la Seu i Andorra durant la sessió del ple de l'ajuntament de la capital alturgellenca que tindrà lloc aquest dilluns al vespre. Segons informa Ràdio Seu, a l'ordre del dia de la sessió també hi figuren la presentació dels informes trimestrals de morositat en operacions comercials i del període mitjà de pagament de l'Ajuntament, a més d'una modificació de crèdit i un acord sobre fixació de complements.