Pros i contres de l'exclusió d'Andorra de la mobilitat catalana

Andorra la VellaLa decisió de la Generalitat d'excloure Andorra de la mobilitat catalana fins després de Setmana Santa –ja es veurà si al final s'acaba permetent aquest trànsit o si no tornen a un confinament comarcal estricte com el d'abans–, beneficia turísticament les comarques que voregen el Principat i que són destinació d'esquí, però les xifres de Covid al país veí del sud posen en risc aquesta part del territori que, vist el mapa d'incidència acumulada, és dels pitjors de Catalunya.

La pitjor comarca és la Vall d'Aran. De fet, ho ha estat perquè pateix les conseqüències d'haver estat una destinació d'esquí oberta al trànsit des del Nadal. La incidència acumulada per cada 100.000 habitants dels últims 14 dies a aquest territori és de 863 casos, quan la mitjana catalana se situa entre els 100 i els 200. La Vall d'Aran s'omplirà de turisme vinculat a la neu per Setmana Santa. També tenen les reserves gairebé al complet les cases rurals dels Pallars. Al Pallars Jussà, la incidència és de 434 casos, i a l'Alta Ribagorça, de 391. L'Alt Urgell també registra una de les xifres més elevades de Catalunya, 504, i el Ripollès, 301. Dels territoris veïns d'Andorra que són destinació turística d'hivern, només la Cerdanya presenta unes xifres dins la mitja catalana, amb 136 casos.

“El problema de l’Aran és que no aconsegueix fer net i ara també està afectant el seu entorn”, apunta a l'ARA l’investigador de Biocomsc-UPC, Enric Álvarez, que posa d’exemple l'evolució de l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà o el Pallars Sobirà, on s'han anat detectant diferents brots que han fet pujar la incidència.

“El problema és que tota la Catalunya interior i del nord està estancada a nivells molt alts”, valora Álvarez, que també subratlla que “al mapa es veuen diferències enormes entre la zona de l’Aran i Osona i la zona de l’Ebre i Tarragona. S’haurà d’estar pendent de com afecta a aquests territoris la mobilitat que hi pugui haver per Setmana Santa”, conclou l’investigador.

El sector turístic de la Vall de Boí creu que farà el ple per Setmana Santa. Segons explica l'ARA Pirineus, els hotelers i responsables d'allotjaments turístics que han decidit reobrir ara que ja no hi ha confinament comarcal, asseguren que fa dies que reben reserves i creuen que arribaran als dies forts de Setmana Santa al 100%.

La mala notícia per a Andorra i la resta del Pirineu és que el tancament perimetral deixarà el Principat sense visites durant la festivitat de Setmana Santa i no ajudarà a diversificar l'oberta d'esquí i a repartir l'arribada de turistes. La bona notícia és que el tancament ajudarà a contenir el rebrot de Covid que pateix el país des de fa tres setmanes, i que ja ha começat a tensar el sistema hospitalari.