Es publica al BOPA el nomenament de Xavier Sopena com a fiscal general

Andorra la VellaAquest divendres s'ha publicat un edicte en el qual s'oficialitza el nomenament de Xavier Sopena com a fiscal general d'Andorra. Substituirà a l'actual fiscal, Alfons Alberca, que no pot continuar en el càrrec per haver estat durant dos mandats. El nomenament no es farà efectiu fins que juri el càrrec i la data, de moment, es desconeix.