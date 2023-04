La publicació i filtració de dades personals s'incrementen un 38%

Andorra la VellaLa publicació i filtració de dades personals d'usuaris s'ha incrementat en un 38% durant el 2022. Segons es desprèn de la memòria anual de l'Agència Nacional de Ciberseguretat d'Andorra (ANC-AD) publicada aquesta setmana, aquest augment deriva de l'alt nivell d'atacs deguts a la Covid-19 i el teletreball, que van provocar una relaxació dels usuaris i una falta de mesures de prevenció contra intrusions.

Així mateix, l'ANC-AD detalla que durant el 2022 també s'han detectat tres campanyes d'intent de segrest de comptes d'Instagram al Principat. Concretament, el Cos de Policia ha rebut més de 50 denúncies per situacions com aquestes, entre les quals s'ha pogut observar un mateix patró inicial on els 'segrestadors' aprofitaven diferents publicacions de credencials a la 'dark web'.

Precisament, en relació amb les amenaces detectades a través d'internet cap als usuaris, l'ANC-AD ha constatat que el 22% dels atacs han estat relatius a campanyes de 'phishing' adreçades a robar dades personals, mentre que també s'han constatat estafes mitjançant programaris de segrest en un 18% dels casos, i campanyes amb programari maliciós dissenyat per a inserir virus, cucs o troians en els dispositius dels usuaris (14%).

Tot i que el nombre d'atacs ha augmentat en un percentatge significatiu, l'amenaça per programari de segrest ha baixat puntualment durant l'últim trimestre de l'any, fet que ha provocat que s'hagi reduït el nombre de casos reportats per aquest tipus d'atac. Encara que el nombre d'infeccions ha disminuït, sí que s'ha incrementat la tendència de tipus segrestador, passant d'un 80% de primera generació i un 20% de segona generació el 2021, a un 60% de primera generació i un 40% de segona.

Quant a les xarxes socials i la missatgeria, al llarg del 2022 també s'han detectat intents d'estada a través de contactes directes i aplicacions de missatgeria instantània en diferents formats com ara ofertes promocionals de comerços; compra de criptomonedes; entrega de paqueteria, i donacions i herències.

En relació amb el telèfon mòbil, i encara que es pugui pensar que són amenaces poc freqüents, l'ANC-AD alerta que a la pràctica se segueixen utilitzant estafes mitjançant els SMS (smishing) i la veu (vishing) que tenen com a objectiu que l'usuari faciliti dades personals, de contacte o directament de la seva entitat bancària.