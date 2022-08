Puigneró demana a Madrid que traspassi a la Generalitat l'N-260 a menys que comenci a invertir

SortEl vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha demanat aquest dissabte al govern de l'Estat que inverteixi a l'Eix Pirinenc (N-260). En el marc d'una visita al Pallars Sobirà, ha instat l'executiu espanyol a traspassar aquestes dues infraestructures a la Generalitat en cas de no voler executar-hi obres de millora. En aquest sentit, ha lamentat que la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, tingui "abandonat el Pirineu" i que el seu homòleg al capdavant de Cultura i Esports, Miquel Iceta, hagi "desaparegut del mapa" a l'hora de defensar una candidatura catalana per als Jocs Olímpics d'hivern.

El vicepresident, segons ha recollit Ràdio Seu, ha criticat que les obres de millora en les infraestructures de l'Estat "ni hi són ni se les espera" i ha sol·licitat al govern espanyol al seu traspàs, ja que, segons ha conclòs: "Hem demostrat que nosaltres sabem fer-ho". Així, ha citat projectes com ara el de la millora del Coll de Comiols, via principal de connexió entre els Pallars i l'àrea metropolitana de Barcelona, o l'ampliació de la C-16 entre Berga i Bagà (Berguedà) amb la fórmula de carrils 2+1. D'aquesta manera, ha assegurat que el Govern "està fent les obres que pertoquen al Pirineu en el segle XXI hi hagi Jocs o no". En aquest sentit, ha exigit als ministres catalans de l'executiu de l'Estat que "facin la feina" al marge del projecte olímpic perquè, ha afirmat, "el Pirineu no pot esperar"