Quants treballadors té el ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat?

Andorra la VellaLa sessió de Consell General celebrada aquest dijous han escoltat les preguntes del conseller general socialdemòcrata, Carles Sánchez, en relació amb els recursos humans i econòmics del ministeri d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, liderat per la ministra Judith Pallarès. D'aquesta manera, la titular de la cartera social ha exposat que el ministeri compta amb un total de 178 professionals, els quals estan distribuïts en diverses àrees i serveis. Pallarès ha reconegut que a causa de l'esclat de la Covid hi va haver un increment de casos a atendre, però ha al·legat que Afers Socials va activar tots els canals necessaris i va donar suport a totes les persones que ho necessitaven i ho necessiten. També ha apuntat que s'estan començant a implementar mesures per descarregar d'algunes tasques les treballadores socials perquè tinguin més capacitat per atendre a les persones, com és el cas de la història social compartida, que facilitarà l'accés als historials i disminuirà el temps que les professionals destinen "a fer papers".