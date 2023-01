Quarta dosi per a tota la població major d'edat

Andorra la VellaSalut habilita la inoculació de la quarta dosi de la vacuna per combatre la Covid-19 a tota la població major de 18 anys. Ho ha manifestat aquest dimecres en roda de premsa el nou ministre de Finances i portaveu, César Marquina, qui ha recordat que fins ara només podien rebre la segona dosi de record les persones majors de 60 anys i que la voluntat és donar una cobertura més de protecció a la ciutadania per fer front al coronavirus. A més, ha puntualitzat que des de l'inici del pla de vacunació s'han administrat 2.099 vacunes de la quarta dosi del vaccí, el que representa un 11,7% de la població objectiva.

Quant a l'actualització sanitària, Marquina ha exposat que al llarg de la darrera setmana s'han diagnosticat un total de 26 nous casos, una xifra que situa el nombre de positius detectats des de l'inici de la crisi sanitària en 47.807, i el nombre de persones amb la malaltia activa són 40. Tot i que no hi ha cap persona ingressada a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, el ministre ha puntualitzat que hi ha un pacient a la planta d'hospitalització geriàtrica del Cedre.