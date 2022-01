Quatre andorrans s’han infectat tres cops de covid al 2021

Andorra la VellaLa taxa de reinfecció a Andorra del coronavirus Sars-Cov-2 ha estat del 3,56% durant el darrer any. Cal tenir en compte que la darrera variant detectada al país, l’òmicron, molt més infectiva i dominadora que la resta, va ser detectada per primer cop durant el Nadal passat, amb la qual cosa, aquest percentatge de reinfecció podria disparar-se en els propers mesos. En tot cas, amb dades del 2021, Salut ha registrat 767 persones amb més d’un episodi relacionat amb la covid: 763 han passat la malaltia dues vegades i quatre persones, tres cops.

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha advertit aquest dimecres que “la variant òmicron canvia completament el panorama que hem viscut fins ara, en relació amb el nombre d’infeccions, si bé és cert que això no s’ha traduït en un increment de la pressió sanitària”.

357 nous positius

D'altra banda, des d'aquest dimarts s'han detectat 357 nous positius, que eleven a 28.899 els casos totals. Els actius ja se situen en 5.364 i les altes pugen fins a les 23.394. De fet, Benazet ha recordat que la variant Òmicron té un període d'incubació més curt, però que per contra, és molt més infectiva, i ha remarcat que pot arribar a infectar gran part de la població. "Creiem que el 100% dels contagis que hi ha al país són per Òmicron", ha assegurat, afegint que està afectant a totes les franges d'edat. Amb aquesta pujada dels casos, la taxa de reproducció a aquest dimecres s'ha situat a 1,27.

La pressió al sistema sanitari està disminuït de forma progressiva però lenta. En aquests instants resten 25 pacients ingressats a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, tretze a planta i dotze a la Unitat de Cures Intensives, vuit dels quals es troben sota ventilació mecànica. Quant a l'afectació a les escoles, després de tres dies del retorn de les vacances de Nadal, ja hi ha 44 aules afectades (+34), una en vigilància activa total i 43 en parcial. En aquest sentit, el primer cribratge que es va efectuar a les escoles va donar 54 positius en les 1.396 proves que es van fer, i el segon cribratge ha deixat 53 alumnes positius entre les 1.832 proves efectuades.