Queixes pel llarg temps d'espera a Urgències

Escaldes-EngordanyEl problema del retard en ser atès al Servei d'Urgències continua derivant en queixes, segons van informar fonts sanitàries. Les crítiques pel temps en ser atesos es van arrossegant des de setembre, però la situació ha empitjorat per l'increment de potencials pacients amb els temporers i, des de l'inici del Pont, per l'arribada de turistes. Les queixes es basen en el fet que el pressupost de sanitat no ha parat de créixer més enllà de la pandèmia, amb una important contractació de professionals, però aquest augment de la plantilla no s'ha vist reflectit en un major nombre de doctors en el servei d'urgències. Es demana que s'adapti el nombre de professionals. Aquesta qüestió ha coincidit amb les queixes dels professionals dels serveis respecte a les guàrdies.