Quina mona prefereixes: fruita, mantenga o xocolata?

La mona és un dels tradicionals aliments que es compren per Setmana Santa, concretament el Dilluns de Pasqua. Els nebots i nebodes esperen amb candeletes que el padrí de bateig els porti el dolç a casa, però amb el pas del temps han anat introduint nous dissenys de mones i any rere any costa més decidir-ne la tipologia. ¿Per què? Per què hi ha moltes maneres de fer la mona, la clàssica, la sara i la trufa, amb quina us quedaríeu?