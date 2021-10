Quines marques abanderen la cosmètica sostenible?

Andorra la VellaLa sostenibilitat està en boca de tots. Sembla una paraula de moda, i moltes empreses han volgut posar l’etiqueta de ‘sostenible’ a tot allò que fan. Però hi ha algunes companyies que realment creuen en el canvi de mentalitat mediambiental i estan reformulant els seus sistemes de producció per ser més ecològicament responsables. Un dels sectors que més ha avançat en aquesta direcció és la cosmètica, que presenta noves maneres de fabricar i comercialitzar els seus productes, centrant-se en el reciclatge i l’ús d’ingredients respectuosos amb l’entorn.

Durant els darrers anys, firmes com Medik8 han liderat aquest canvi en la indústria per arribar a ser “la marca dermocosmètica més sostenible del món”, com ells mateixos asseguren. Per a arribar a aquest objectiu han incorporat ampolles fetes amb un 60% de vidre reciclat (el percentatge màxim que es permet per a la viabilitat del cosmètic), a més de no utilitzar microperles -que contaminen els oceans- ni oli de palma en cap de les seves fórmules. “La marca treballa contínuament per a reduir la petjada ecològica i és per això que des de 2020 som una marca 100% vegana. Treballem amb tècniques de química verda, i tots els nostres envasos de producte per a ús professional són de plàstic reciclat; també hem reduït la grandària de les caixes, i fa dos anys vam retirar els 'blisters' de plàstic que sostenien el producte dins de les caixes, substituint-los per cartró 100% reciclatge", detallen des de Medik8. D'aquesta manera, la marca aconsegueix estalviar més de 3 tones de plàstic l'any i asseguren que continuen treballant per crear un menor impacte mediambiental sobre el planeta, com per exemple, buscant fonts de plàstic reciclat dels oceans per als seus productes d'ús professional.

Medik8 és una de les marques més responsables amb el medi ambient

Si mai heu provat aquesta marca, podeu aprofitar els ‘Beauty Days’ dels grans magatzems de Pyrénées, per adquirir alguns dels seus productes més emblemàtics, com el ‘Hidr8 B5’ o el ‘Crystal Retinal’. “El consumidor cada vegada vol identificar-se més amb la marca que utilitza, no només que satisfaci les seves necessitats sinó que formi part de la seva filosofia de vida, sigui innovadora... però sobretot que tingui una ferma signatura sostenible". En aquest sentit, Medik8 recalca que no utilitzen cap ingredient d'origen animal, i assegura que algunes marques "diuen que no fan servir animals en les seves proves, però és que això ja es fa així per normativa europea des del 2013 i ja no hauria de ser un reclam publicitari".

La nova edició dels ‘Beauty Days’, que va començar el 30 de setembre i s'allarga fins al 17 d'octubre, i ofereixen un 20% de descompte en parafarmàcia i perfumeria, també donen l’oportunitat de conèixer en profunditat la sostenibilitat d’algunes marques tan consolidades en el mercat com ISDIN o Sisley Paris. I és que durant aquests dies, Pyrénées també posa a disposició dels clients tota mena de consells i trucs de bellesa i benestar. “Portem quinze anys minimitzant el plàstic dels nostres productes; a més, l’extracció de plantes i principis actius per a les nostres fórmules es fa amb la contractació de gent local, i d’aquesta manera no només els donem feina sinó que, com són experts en aquesta extracció, evitem la desforestació”, expliquen els responsables de Sisley Paris.

Un dels productes que més representa aquesta filosofia és precisament l’’Émulsion Ecologique’. “Aquest tractament no és un ‘smart aging’, sinó que ens protegeix dels agents externs com la contaminació i és per a tota la família; el seu envàs dura gairebé nou mesos”, detalla Sisley Paris. Molts dels productes que ven ISDIN són ‘Blue Wave’, un programa de conscienciació i compromís per preservar el medi ambient. “Som la primera companyia espanyola de dermocosmètica que ha obtingut la certificació ‘BCorp’, una distinció que reconeix el desenvolupament de productes innovadors i respectuosos amb el medi ambient que milloren la salut de les persones i del nostre planeta”, detalla la marca.

El desenvolupament sostenible és el gran cavall de batalla de les Nacions Unides per a la seva Agenda 2030. El seu desenvolupament està marxa, també en la cosmètica, perquè ser ‘Beauty’ inclou ser sostenible.