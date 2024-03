Quins requisits es demanen per demanar un pis de lloguer assequible i com s'avaluen els candidats?

Andorra la VellaAquest dimecres, a través del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), Govern ha publicat l'aprovació del Reglament d’accés, adjudicació i gestió del parc públic d’habitatges a preu assequible. Segons exposa el text, l'objecte principal és "crear un registre de sol·licitants d'habitatges a preu assequible, els quals han de complir un conjunt de requisits per inscriure-s'hi". Tanmateix, s'estableix un sistema de puntuació de les candidatures presentades i d'adjudicació dels habitatges amb el propòsit de "vetllar perquè els habitatges adjudicats responguin a les seves necessitats". Per poder accedir a un habitatge públic de preu assequible és imprescindible que la persona estigui prèviament inscrita en el registre abans de l'inici del procediment d'adjudicació.

Només es podran registrar al sistema les persones que compleixin amb les set condicions que s'especifiquen al reglament. En primer lloc, que la persona sol·licitant i els membres majors d'edat de la unitat familiar de convivència han de complir el requisit de residència legal, efectiva i permanent a Andorra durant un mínim de cinc anys ininterromputs, que han de ser immediatament anteriors a la inscripció del registre.

En segon lloc, que s'acrediti que la persona que demana el pis tingui necessitat d'habitatge i s'estableixen uns criteris per definir aquesta casuística. No podran registrar-se les persones sol·licitants ni cap dels membres de la família en el cas que disposin d'un habitatge, bé a Andorra bé a l'estranger, en propietat, amb dret de superfície o d'usdefruit. Un altre requisit per acreditar la necessitat d'habitatge és el fet de destinar més del 30% dels ingressos al pagament de la renda de lloguer. Tanmateix, es podrà justificar en el cas que la persona sol·licitant o qualsevol membre de la unitat familiar acrediti la condició de discapacitat amb mobilitat reduïda permanent i l'habitatge que ocupa no compleix la normativa d'accessibilitat vigent.

La resta de requisits per poder formar part del registre són ser major d'edat o menor emancipat, disposar d'una font regular d'ingressos, que els ingressos mínims anuals nets siguin superiors a 1,01 vegades el salari mínim vigent (1.376 euros) i màxims de fins a 2,2 vegades el salari mínim vigent (3.027 euros), tenint en compte que el límit s'amplia a 2,5 vegades el salari mínim (3.440 euros) en el cas de les famílies amb dos o més fills a càrrec si s'acredita que ambdós progenitors disposen d'una font regular d'ingressos, que el patrimoni de la persona sol·licitant o membres de la família no superi la quantitat de quatre vegades el salari mínim en còmput anual i que no es tingui cap deute amb l'administració pública. El formulari d'inscripció al registre es troba a la seu electrònica i a les dependències del Servei de Tràmits de Govern.

Al text publicat al BOPA també s'estableix les possibilitats d'habitatge que l'executiu posarà a disposició dels demandants en funció de l'estructura familiar.

Pel que fa al sistema de puntuació, es determinen diferents situacions i les puntuacions que porten associades. En el cas de poder acreditar més de deu anys de residència ininterrompuda, s'obtenen 10 punts. Quant als ingressos, s'estableixen diferents categories amb la respectiva puntuació.

Per estar inscrit en la parròquia on s'ubica l'habitatge públic de preu assequible, en un termini ininterromput de 2 anys amb anterioritat a la data de la convocatòria, s'atorguen 10 punts.

S'atorguen 10 punts als expedients en què, en relació amb la persona sol·licitant o qualsevol membre de la unitat familiar de convivència, concorre alguna de les circumstàncies següents, amb un màxim de 30 punts si hi concorren diverses: persones amb discapacitat, famílies monoparentals, víctimes de violència de gènere, persones d'edat igual o superior a 65 anys i persones d'edat igual o inferior a 35 anys.

En cas d'empat en la puntuació, l'adjudicació es fa mitjançant sorteig per insaculació notarial, d'acord amb la composició de la llar i la tipologia d'habitatge disponible. Amb aquesta finalitat, el ministeri responsable de l'habitatge, o per delegació l'Institut Nacional de l'Habitatge, ha de convocar les persones interessades concernides al sorteig públic.