El radar tram de la C-14 ha multat 11.595 conductors

PontsEl radar de tram situat entre la Bassella i Vilanova de l'Aguda, a la C-14, ha sancionat un total d'11.595 conductors en vuit mesos. Així es desprèn de les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit, en les quals s'indica que entre els vehicles multats també n'hi ha d'andorrans, però que encara no disposen de les dates exactes, malgrat que al setembre s'havien controlat una seixantena de conductors del país superant el límit de velocitat.

Cal recordar que el cinemòmetre es va posar en funcionament el 22 d'abril del 2022, però va deixar de funcionar entre el juliol i el setembre. Cal recordar que el radar comprèn un tram de gairebé deu quilòmetres de longitud on la velocitat està limitada a 90 quilòmetres per hora. L'objectiu és reduir la sinistralitat de la via.