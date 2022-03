Una rebuda amb honors per un resultat històric

SoldeuEls esquiadors que van prendre part en els Jocs Olímpics de Beijing, al llarg del mes de febrer, han rebut aquest matí, a la Plataforma de Soldeu, el reconeixement als històrics resultats que van aconseguir. No es pot oblidar que la delegació formada pels fondistes Irineu Esteve i Carola Vila, els esquiadors d'alpí Cande Moreno i Joan Verdú i la surfista Maeva Estévez va obtenir els millors resultats d'una delegació andorrana en uns Jocs d'hivern i que Verdú va igualar la novena posició d'Emili Pérez a Seül 88.

"Estem orgullosos de vosaltres i heu fet vibrar tot el país entorn del món de la neu" ha començat per dir la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, que ha estat qui primer ha pres la paraula. Riva ha lloat la trajectòria dels diferents atletes i ha posat en relleu que "som un país de neu i resultats com aquest demostren que el canvi de model que es va fer fa uns anys, ara comença a donar resultats" en un acte que ha comptat amb la presència dels cinc esquiadors olímpics.

Tot seguit, el president del Comitè Olímpic Andorrà, Jaume Martí, ha expressat la gratitud "per la feina que heu fet i com ens heu representat" i ha lloat la col·laboració entre les diferents parts que han fet possible aquests resultats com la Federació d'Esquí, el mateix Govern i les famílies dels esportistes.

Finalment, el cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat que "vàreu escollir el camí de l'esport, i heu sacrificat moltes hores d'oci i diversió per arribar fins aquí" i ha afegit que "aquests resultats són fruit del treball, l'entrenament, la constància i dedicació que heu tingut durant molts anys". Espot ha acabat per dir que "molts joves s'emmirallen, amb bon criteri, en vosaltres perquè heu esdevingut autèntics referents."