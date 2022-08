Les recomanacions de Protecció Civil davant tempestes elèctriques a la muntanya

Andorra la VellaProtecció Civil ha difós, a través de les xarxes socials les recomanacions per prevenir situacions de risc si s'està duent a terme una activitat a la muntanya i s'inicia una tempesta amb activitat elèctrica. El departament aconsella desfer-se dels objectes metàl·lics com bastons i motxilles amb carcassa, evitar les zones elevades, els blocs de pedra o els arbres aïllats, allunyar-se de llacs, rius i superfícies humides i buscar un refugi per cobrir-se. Tanmateix, si la darrera opció no és possible, recomanen quedar-se al bosc, ja que és més segur que el camp obert, i ajupir-se tocant només amb la punta dels peus a terra, situant el cap entre els braços i els genolls, i mantenir les orelles tapades. A més, afegeixen que si es té en disposició una motxilla de tela, es faci servir d'aïllant, col·locant-la entre els peus i el terra.

-Busqueu refugi. Si no hi ha cap més opció, el bosc és més segur que el camp obert.