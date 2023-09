Rècord d'inscrits a L'espai de la Fundació Creand, amb 700 persones

Escaldes-Engordany"Estem al voltant de les 700 inscripcions, mai havíem tingut tanta gent". Amb aquestes paraules ha valorat el responsable de L'espai de Creand Fundació, Joan Casas, l'èxit de participants amb què aquest dilluns s'ha donat el tret de sortida a una nova temporada del programa 'Envelliment saludable', adreçat a les persones més grans de seixanta anys, que duu a terme Creand Fundació. En aquest sentit, ha manifestat que han hagut de "doblar gairebé tots els cursos o classes" per donar resposta a aquesta demanda.

Casas destaca que les propostes es duen a terme "perquè la gent vingui a passar una bona estona, però també que aprenguin, i jo crec que això ho valoren molt, i per això tenim aquesta afluència". A més, ha afegit que intenten, cada temporada, "anar ampliant" l'oferta amb noves activitats. En aquest sentit, el calendari que ara arrenca inclou com a novetat un taller de 3D i làser. També tenen un pes important les propostes culturals, el senderisme o les classes de golf, que es tornen a programar. Entre els tallers que tenen més bona acollida hi ha les classes d'anglès, francès i català, però també altres propostes omplen les places oferides, com per exemple les sessions sobre història d'Andorra. Entre les xerrades, Casas ha destacat la que es farà sobre Ràdio Andorra, amb el ministeri de Cultura, per saber "com sonaven els vinils abans de la digitalització" de la música.

El resposanble de L'espai reivindica que el que es pretén des de Creand Fundació és que "la gent continuï activa, ja que no hi ha cap edat per continuar aprenent", i es busca que "surtin de casa", que vagin a L'espai a "passar una bona estona, tant des del vessant social però també d'aprenentatge". En aquest sentit, reivindica que hi hagi un doble vessant de treball en tota la programació, tant de la part física com de la part mental. En definitiva, Casas defensa que el que es busca és que les persones majors de 60 anys tinguin "un envelliment saludable, en general, i molt més actiu", per això, també, s'ofereixen xerrades sobre salut per tenir una visió "360 graus".