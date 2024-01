Rècord de FEDA en el temps de tall mitjà per client durant l'any 2023

Andorra la VellaLa Federació d'Empreses d'Andorra (FEDA) informa que el temps de tall mitjà per client per al subministrament elèctric durant l'any 2023 ha estat només de 6,82 minuts. Aquest valor, que determina la qualitat del servei, col·loca Andorra entre els millors dels darrers anys i per davant dels països de l'entorn.

L'índex TIEPI (Temps d'interrupció equivalent de la potència instal·lada) s'ha utilitzat per calcular aquest temps, considerant el període en què no ha estat possible alimentar la potència instal·lada, ja sigui per avaries o aturades programades. El 2023 va registrar un total de 8.849 clients afectats amb 34 talls per intervencions programades i només 11 talls per incidents.

Aquesta xifra destaca com la quarta millor des del 2010 i representa una millora significativa respecte al 2022, amb un temps de tall de 16,84 minuts. La majoria dels talls, més del 75% del total, van ser planificats, reflectint els esforços de FEDA per mantenir i millorar la qualitat del subministrament elèctric.

Els resultats posen de manifest la dedicació de FEDA a la clientela i la inversió en manteniments preventius, correctius, formacions i tecnologia. Aquesta excel·lent qualitat del servei elèctric a Andorra es destaca encara més quan es compara amb altres països de l'entorn, mantenint tarifes competitives. En contrast, companyies elèctriques com Endesa van registrar temps de tall superiors als 54 minuts el 2022, mentre que als Estats Units, amb unes circumstàncies diferents, es van superar les 5 hores el mateix any.

Pel que fa a la distribució mensual, els mesos de juny i novembre van registrar els temps d'interrupció més llargs (1,748 i 1,269 minuts respectivament), mentre que el mes de maig va destacar amb només 0,015 minuts de tall. FEDA continua compromesa amb la prestació d'un servei elèctric de primera categoria mitjançant mantiments i inversions constants.