Rècord de nous positius amb 487 contagis

Andorra la VellaLa variant Òmicron segueix pegant fort al país amb la detecció de 487 nous casos de coronavirus durant la darrera jornada. Benazet ha informat que el nombre de contagis eleva la xifra de casos actius a 3.637 i des de l'inici de la crisi sanitària s'han contagiat un total de 25.289 ciutadans. Les recuperacions se situen en 21.511 i les defuncions es mantenen en 141, després del traspàs d'un pacient de 77 anys que es trobava ingressat a l'UCI.

A l'hospital de Meritxell hi ha un total de 28 persones, de les quals catorze resten ingressades a la planta Covid i catorze a l'UCI, deu sota ventilació mecànica. En referència a l'evolució de campanya de vacunació, fins al moment s'han administrat 138.386 dosis, 57.570 primeres, 56.465 segones i 24.351 terceres, el que suposa que un 81,2% de la població major de 16 anys disposa de la pauta completa. Respecte a la inoculació de la vacuna en joves d'entre 12 i 15 anys, un 70,5% disposa de la primera dosi i un 65,8% de la segona. El ministre ha afirmat que l'administració de la tercera vacuna avança a bon ritme i ja s'està citant als ciutadans per sota dels 40 anys, concretament els 34. L'afectació de la pandèmia a la població escolar segueix estable amb cap aula sota vigilància actiu, a l'espera de l'evolució que hi hagi en el moment que es reprengui l'activitat lectiva.

Més d'un centenar de turistes infectats

El titular de la cartera de Salut també ha posat de manifest que a banda dels nous casos, durant la darrera jornada es van diagnosticar un total de 115 casos positius entre turistes al país a través de les proves que es duen a terme, sigui per símptomes, contractades o perquè la necessiten per retornar al seu país d'origen. "El nombre de visitants contagiats es comptabilitza cada dia i fins ara teníem xifres per sota del centenar", ha exposat. Benazet ha recordat que el protocol per aquestes persones quan s'infecten és, per una banda, si no tenen símptomes o aquests són lleus, que retornin al seu territori, però, per l'altra, si requereix atenció mèdica "se'ls atendrà" i, si és necessari "romandran ingressats" a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. Tanmateix, ha puntualitzat que actualment no hi ha cap turista al centre mèdic escaldenc i que la majoria dels 115 positius detectats han estat diagnòstics "fortuïts" i són asimptomàtics. "El virus no té fronteres i ara menys que mai", ha dit.

D'altra banda, i qüestionat pel brot d'estudiants de batxillerat valencians al Pas de la Casa, ha indicat que, de moment, l'autoritat sanitària valenciana no s'ha posat en contacte amb el ministeri de Salut, però ha asseverat que, si ho fessin, se'ls hi facilitarà tota la informació relativa a l'estat de les investigacions que s'han obert per saber que va passar i comprovar si es van contravenir les mesures per prevenir la propagació del coronavirus.

Possible aterratge del doctor Cugat al Principat

Preguntat pel possible aterratge de l'expert en cirurgia ortopèdica i traumatologia amb prestigi internacional especialment al món de l'esport, Ramon Cugat, el ministre ha indicat que aquest ha manifestat interès per instal·lar-se al país i "ho està estudiant". I ha avançat que s'està treballant en un concurs internacional per establir a Andorra una mútua esportiva, el qual podria estar enllestit al llarg d'aquest trimestre.

A més a més, ha asseverat que, també durant els primers tres mesos del 2022, la cartera de serveis de la CASS contemplarà i reconeixerà les patologies com la fibromiàlgia i la fatiga crònica, tot donant resposta a les demandes de l'associació de Malalts Reumàtics, Fibromiàlgics i de la Síndrome de Fatiga Crònica (Amare).