Recuperació del servei d'estètica oncològica

Andorra la VellaAmb motiu del Dia mundial del càncer de mama, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé (FRFNB) i l’Associació de Dones d’Andorra (ADA), informen de la represa en les properes setmanes del servei d’estètica oncològica gratuït a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. El servei es va posar en marxa el 2017 després que el SAAS i la FRFNB signessin un acord de col·laboració per desenvolupar el programa d’estètica oncològica a l’hospital de la mà de l’ADA. Les persones en tractament oncològic poden rebre sessions individuals i gratuïtes realitzades per esteticistes professionals i formades a la FRFNB per millorar l’estat de la pell en un moment tan delicat com el tractament oncològic.

El funcionament del programa a Andorra se sustenta sobre tres pilars imprescindibles que són el suport, gestió de les cites i aportació d’un espai físic a l’hospital, ofert pel SAAS; la fundació Ricardo Fisas Natura Bissé (FRFNB) aportant la formació de les esteticistes voluntàries i el producte; i les voluntàries formades que donen el seu temps per fer els tractaments. L’ADA sufraga els costos de la formació sempre i quan l’esteticista es comprometi a un voluntariat d’almenys dos anys.

En les properes setmanes, es tornarà a reprendre el servei amb un procediment Covid segur i validat per totes les parts. Les persones que reben tractament actualment, podran informar-se prop del servei d’oncologia de l’hospital. “Gràcies al programa de la fundació podem arribar a més persones que necessiten els tractaments", manifesta María Mata, de la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé. Per part del SAAS, la direcció destaca que “des del primer dia vam estar molt interessats per poder establir el programa de la FRFNB a Andorra. És un valor afegit que podem aportar a les persones en tractament i que els dona més confiança i benestar en el seu dia a dia". Al seu torn, la presidenta de l’ADA, Montserrat Nazzaro, apunta que “hem treballat per reprendre el programa després de l’aturada per la pandèmia perquè volem seguir donant aquest confort de forma gratuïta a les persones en tractament oncològic que pateixen importants efectes secundaris a la pell. Gràcies a les voluntàries, la FRFNB i el SAAS, hem ajudat a moltes dones i volem seguir col·laborant".

A més, i amb motiu del dia del càncer de mama, l’ADA oferirà mitjançant les seves xarxes socials, xerrades en format vídeo explicant l’estètica oncològica i la dermatologia, amb experts de la FRFNB i Dermandtek. Es publicaran properament.