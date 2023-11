Reduir un 90% la venda de tabac: La condició dels diputats francesos per l'Acord

Andorra la VellaUna dotzena de diputat francesos del grup Horizons tenen una croada oberta contra Andorra per evitar que el tabac que es ven al Principat entri en territori francès, sigui per turistes o peer contraban. Horizons ha entrat un projecte de llei a l'Assemblea Nacional francesa per aconseguir que els països europeus només puguin rebre tabac per part dels fabricants equivalent al consum de la població nacional.

Així es busca evitar que a França entri tabac dels països amb els quals té frontera ja que el preu actual a l'Hexàgon és d'uns 11 euros el paquet, molt més alt que en tots els estats veïns. La proposició de llei busca que París exigeixi que la UE apliqui aquesta limitació

Els diputats, però tenen Andorra en el punt de mira. El motiu és doble. Primer perquè la proposició de llei es basa en un article del protocol de la Organització Mundial de Comerç (OMS).

L'article fa referència a que els fabricants de tabac han de assegurar-se que les vendes a cada país siguin equivalents al consum dels seus ciutadans. Així es redueix de forma dràstica el tabac que acaba en altres països. França i la Unió Europea han firmat aquest protocol. Andorra no ho ha fet. Per tant, enca que Brussel·les estigui d'acord en implementar aquesta obligació, el Principat no està afectat. En segon lloc, Andorra és el país veí de Franá amb un major diferencial de preu en el paquet de tabac. Amb el que costa un paquet a França s'adquireixen tres a Andorra.

Els diputats d'Horizons han inclòs en el text una clàusula contra Andorra. S'insta que Espanya i França facin que la Unió Europea negociï amb Andorra que només vengui tabac equivalent al seu consum intern. Però van més enllà, demanen que la Unió Europea introdueixi en la negociació de l'acord d'associació que Andorra en un 90% les seves vendes de tabac. I això es faria a través de reduir dràsticament el tabac que els fabricants distribueixen al Principat.