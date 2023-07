Reig Capital ven l'hotel Mandarin de Barcelona

BarcelonaThe Olayan Group, un grup inversor de l’Aràbia Saudita, ha adquirit l’Hotel Mandarin de Barcelona a la família Reig d’Encamp (Reig Capital). Fonts de la consultora JLL, que ha assessorat el grup andorrà, van explicar a la Vanguàrdia que l’hotel, situat en el passeig de Gràcia, s’ha consolidat com un “establiment emblemàtic a Espanya i destí de primer ordre a la ciutat”, des de la seva inauguració en 2010 i s’han disputat la seva compra diversos grups inversors.

L’hotel Mandarin és un establiment de cinc estrelles gran luxe, que compta amb 120 habitacions, un spa de 1.000 m², una piscina en el terrat amb espectaculars vistes de la ciutat de Barcelona i una altra piscina coberta, el restaurant Moments de Carme Ruscalleda i 2.000 m² de superfície comercial amb ensenyes com Philipp Plein. Les habitacions i suites han estat dissenyades per la interiorista Patricia Urquiola.

The Olayan Group, assessorat per Savills en l’operació, ja participa com a inversor amb el grup Mandarin a l’Hotel Ritz de Madrid. Patrick Saade, director d’inversions de l’àrea hotelera de la consultora JLL, va destacar la marca i bona ubicació de l’hotel com a claus . “Els inversors han mostrat un gran interès per l’actiu malgrat el difícil entorn en el mercat de capitals” per la pujada de tipus d’interès, va assenyalar el directiu. La venda ha estat liderada de fet pel fons Farallon.

Barcelona, assenyala la consultora, ha vist una gran recuperació del seu mercat hoteler que supera ja els nivells anteriors a la pandèmia. Barcelona té pocs hotels amb els estàndards del Mandarin, en la gamma de súper luxe, i la seva tarifa mitjana ja supera els 800 euros per nit, segons fonts del mercat. La suite penthouse (un àtic duplex) pot arribar als 12.000 euros.

Es dona la circumstància que les 22 suites del Mandarin, les més rendibles i sol·licitades, són propietat de l’amo de Mango, Isak Andic, a través de la seva societat Punta Na. Andic i María Reig van arribar a un acord en el 2014 després d’adherir l’edifici contigu, antiga seu del Sabadell, a l’establiment hoteler, propietat de l’empresari. Les suites no s’han venut i continuen en mans d’Andic, alhora que es manté vigent el contracte de lloguer.

Reig Capital va destacar que des de la seva obertura en el 2010 el Mandarin ha contribuït a posicionar el sector hoteler de luxe i premium a Espanya, i especialment a Barcelona, “al més alt nivell”. Segons Reig Capital, l’hotel va obtenir en 2022 els millors resultats operacionals des de la seva obertura.