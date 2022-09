Relegat de portar una màquina comunal d'escombrar a jardiner per 'mal conductor'

Andorra la VellaUn funcionari comunal que conduïa una màquina d'escombrar va ser regelat pel comú a la condició de jardiner. El 'càstig' va arribar perquè suposadament l'home va colpejar la màquina d'escombrar per una mala conducció i va desplaçar el dipòsit de recollida (tremuja). I el comú l'acusava d'haver amagat els fets i haver forçat la peça torçada perquè no es notés el sinistre. La sanció va ser tant pels fets com per la voluntat d'ocultació que no va funcionar perquè les càmeres de seguretat van mostrar els fets.

Segons el comú, "l’interessat va maniobrar el vehicle amb la porta de la tremuja (dipòsit per posar els objectes) oberta i això va motivar que aquesta es torcés, mentre que, posteriorment, va forçar la porta per tal que encaixés correctament. Cap d’aquestes incidències es va registrar al full d’estat del vehicle. La visualització de l’enregistrament hauria permès apreciar que l’agent és el causant dels desperfectes ocasionats en el vehicle i que n’era plenament conscient dels mateixos".

El funcionari comunal al·legava que "no s’ha acreditat que els danys existents al vehicle s’haguessin produït a conseqüència d’una maniobra negligent per part de l’interessat. No hi ha nexe causal entre la conducció per part de l’agent i els danys que va patir el vehicle, tal com resulten de la factura de la reparació corresponent. La resolució del Comú no està degudament motivada, doncs

s’imputen a l’agent unes “maniobres incorrectes”, fet que l’ha deixat en indefensió".

La Batllia i el Superior han donat la raó al funcionari perquè les acusacions del comú eren massa genèriques i van produir indefensió al treballador perquè no es va provar hagués estat ell qui va causar els danys al dipòsit. La factura de la reparació de la màquina d'escombrar, a més, parla de "danys en la frontissa del vehicle que no correspondrien amb les acusacions del comú.